Na madrugada desta quarta-feira (19/06), por volta das 05h30min, após denúncia a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, para averiguar a presença de um elemento em atitude suspeita.

No local os policiais depararam com um elemento de 19 anos de idade e durante a revista pessoal foram encontradas de posse do mesmo três “pedras” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes.