PM de Mafra abordou motocicleta adulterada

Na manhã desta segunda-feira (18/11), por volta das 11h15min, a Polícia Militar de Mafra realizava uma operação comando de trânsito (Blitz) na Rua José Cássias Pereira, Vila Nova, quando abordou uma motocicleta Yamaha/YBR 125, conduzida por um adolescente de 17 anos de idade.

Durante consulta no sistema integrado da Polícia Militar se constatou que a placa pertencia à outra motocicleta do mesmo modelo e que o número do chassi estava ilegível.

A referida motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado, para ser periciada e o adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para serem tomadas às providências cabíveis.