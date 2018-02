PM de Mafra atendeu duas ocorrências de violência doméstica

Esta semana a Policia Militar de Mafra, atendeu duas ocorrências de violência doméstica, aonde duas mulheres foram agredidas fisicamente por seus maridos.

A primeira ocorrência foi na terça-feira (20/02), por volta das 15h30min, na Rua Vereador Antenor Rauen na Vila Ivete. Uma mulher de 21 anos de idade foi ameaçad de morte e agredida fisicamente por seu marido o qual já não se encontrava mais.

No inicio da manhã da quarta-feira, por volta das 06h30min se deslocaram até a Rua Siqueira Campos no Jardim do Moinho, onde uma mulher de 22 anos de idade, foi agredida fisicamente com tapas e puxões de cabelo pelo seu marido de 36 anos de idade.

O marido foi preso em flagrante, por Lesões Corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.