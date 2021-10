Ocorrências policiais do período de 15 a 21 de outubro de 2021.

AGRESSÃO/DANO

Na segunda-feira, 18, por volta das 14h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro Alfredo Schade, Vila Nova, onde uma mulher de 45 anos de idade relatou que teve o vidro do seu veículo danificado (trincado) pela sua cunhada, uma mulher de 26 anos. A cunhada relatou que só chutou o vidro porque foi agredida com um tapa no rosto. Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por agressão e dano em desfavor de ambas as mulheres.

PM DE MAFRA CUMPRE MANDADO DE PRISÃO

Na quarta-feira, 20, por volta das 8h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 280, Campo da Lança, onde cumpriu um Mandado de Prisão em desfavor de um homem de 28 anos de idade, o qual foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para as providências cabíveis.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

Na quarta-feira, 20, por volta das 10h15, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Servidor Hipolito Arbigaus, Vila Solidariedade, quando abordou um homem de 21 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “bucha” de maconha, sendo lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em seu desfavor e apreendida a droga.

LESÕES CORPORAIS

Na quarta-feira, 20, por volta das 13h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua das Rosas, Vila das Flores, onde um homem de 45 anos de idade relatou que foi agredido por outro homem com um golpe de faca na cabeça, resultando em lesão corporal de natureza leve, não sabendo precisar o motivo da agressão, sendo que o agressor não se encontrava mais no local. Foi orientada a vítima, lavrado o Boletim de Ocorrência e expedido o Auto de Exame de Corpo de Delito.