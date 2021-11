PM de Mafra cumpre mandados de prisão

Ocorrências polícias do período de 12 a 18 de novembro de 2021.

OPERAÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS MILITARES DE MAFRA E RIO NEGRO RESULTA NAS PRISÕES DE SEIS PESSOAS E APREENSÕES DE DROGAS E PRODUTOS SUSPEITOS

Na sexta-feira, 12, por volta das 6h, a Polícia Militar de Mafra em conjunto com a Polícia Militar de Rio Negro-PR, realizaram uma Operação para cumprimento de 15 mandados de prisão e busca e apreensão. Na Rua Benemérito Alfredo Sprotte, Vila Formosa, foi cumprido um dos mandados, que resultou na prisão de uma mulher de 31 anos de idade e na apreensão de maconha e de uma munição calibre .50, de uso exclusivo das Forças Armadas. Ao todo foram presas seis pessoas, apreendidos 21 celulares, duas munições, uma balança de precisão, dois pés de maconha, um quilo de maconha, 300 gramas de crack, 140 gramas de cocaína, certa quantia em dinheiro e diversos produtos de origem duvidosa. As pessoas presas e os produtos, drogas e munições apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro-PR.

FURTO EM RESIDÊNCIA

Na sexta-feira, 12, por volta das 9h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Oscar Amadeu Scholze, Bairro Restinga, onde o proprietário de uma residência relatou o furto de uma bicicleta, uma cela de montaria, bebidas destiladas e cerca de 40 quilos de carne. Foram realizadas rondas e encontrados os produtos furtados escondidos próximo a um riacho. Os produtos recuperados foram devolvidos ao proprietário, sendo ainda lavrado o Boletim de Ocorrência.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

Na sexta-feira, 12, por volta das 23h50, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Avenida Coronel José Severiano Mais, Centro, quando abordou um homem de 21 anos, com o qual foi encontrado certa quantidade de maconha e um comprimido de êxtase, e um homem de 18 anos de idade, com o qual foi localizada uma “bucha” de maconha. Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em desfavor de ambos e apreendida a droga.

No sábado, 13, por volta das 17h10, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Artur Schableski, Vila Ivete, quando abordou um homem de 25 anos, com o qual foi encontrada uma “pedra” de crack. Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em seu desfavor e apreendida a droga.

Na quarta-feira, 17, por volta das 11h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro Carlos Schelbauer, Bairro Faxinal, onde abordou dois homens em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal, foi encontrado com um deles, um homem de 33 anos, um “baseado” de maconha, sendo um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em seu desfavor e apreendida a droga.

PM DE MAFRA CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO

No sábado, 13, por volta das 13h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, quando abordou um homem de 36 anos de idade. Em consulta no Sistema Integrado da PM, se constatou um mandado de Prisão ativo em desfavor do referido homem, o qual foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para às providências cabíveis.

No sábado, 13, por volta das 17h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Professora Tereza Buba, Vila Ivete, quando abordou um homem de 24 anos de idade. Em consulta no Sistema Integrado da PM, se constatou um mandado de Prisão ativo em desfavor do referido homem, o qual foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para às providências cabíveis.

Na quarta-feira, 17, por volta das 14h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Capitão João Braz, Vila Ivete, onde cumpriu um Mandado de Prisão em desfavor de um homem de 38 anos de idade, o qual foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para as providências cabíveis.

AMEAÇA/RESISTÊNCIA

No domingo, 14, por volta das 21h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Doutor José Boiteux, Centro, onde um homem de 52 anos de idade estava sendo ameaçado pelo seu enteado, um homem de 22 anos, o qual em visível estado de embriaguez alcoólica havia danificado vários utensílios no interior da residência. O referido homem resistiu à prisão, sendo necessária a utilização de arma não letal (pistola elétrica incapacitante). Após dominado o homem foi preso em flagrante por Ameaça e Resistência à Prisão e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na segunda-feira, 15, por volta das 16h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de São Lourenço, interior do Município, onde uma mulher de 44 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente com tapas e estrangulamento, pelo seu amásio, um homem de 48 anos. O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na terça-feira, 16, por volta das 14h15, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, quando abordou um homem de 41 anos de idade, o qual estava de posse de alguns produtos com etiqueta de um supermercado situado próximo àquele local. O referido homem confessou ter furtado os produtos, sendo preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

FURTO DE MOTOCICLETA

Na terça-feira, 16, por volta das 17h40, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, onde um homem de 37 anos de idade relatou que deixou sua motocicleta Yamaha/XTZ 150, placas MLO-6687, estacionada em frente o seu local de trabalho e ao sair do serviço constatou que a mesma havia sido furtada. Foi orientado a vítima, lavrado o Boletim de Ocorrência, efetuadas rondas e buscas e informado as policias dos municípios vizinhos.