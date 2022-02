PM de Mafra encontra drogas e maconha sendo cultivada num vaso na Restinga

Na madrugada desta terça-feira, 15, por volta das 3h40, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra (BPM) deslocaram até a Rua Benemérito Oscar Amadeu Scholze, Bairro Restinga, onde um homem de 56 anos de idade relatou que teve seu veículo Fiat/Uno furtado por uma mulher, cliente do seu bar.

Durante rondas o veículo foi localizado no mesmo bairro, numa residência suspeita de ser um ponto de venda de drogas, onde os policiais apreenderam certa quantidade de crack, cocaína, um pé de maconha sendo cultivado num vaso, certa quantia em dinheiro e apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas. Foram presos em flagrante um homem de 33 anos de idade e uma mulher de 23 anos, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas e a mulher por furto qualificado.

Demais ocorrências do período de 11 a 17 de fevereiro de 2022:

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Na terça-feira, 15, por volta das 6h, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra (BPM) deslocaram até a Rua Messias Granemann, Vila Jardim América, em apoio a Oficial de Justiça, a qual cumpriu um mandado judicial em desfavor de um homem de 42 anos de idade, determinando o seu afastamento do lar e da sua companheira. Por volta das 7h15, a PM retornou ao local, pois o referido homem descumpriu a Medida Protetiva de Urgência, determinando o seu afastamento e retornou para a residência, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na terça-feira, 15, por volta das 13h, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra (BPM) deslocaram até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Buenos Aires, onde uma mulher de 57 anos de idade relatou que foi ameaçada de morte pelo seu marido, um homem de 82 anos, estando a vítima muito assustada, pois o marido possui uma arma em outra residência, localizada no município de Rio Negro-PR, onde foi apreendido um revólver calibre 22, com duas munições. A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para solicitar Medida Protetiva de Urgência, e o marido foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, para às providências cabíveis.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na quarta-feira, 16, por volta das 21h, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra (BPM) deslocaram até a Rua Benemérita Clara Bannach Ribovski, Vila Nova, onde uma mulher de 42 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente, resultando em lesões corporais e ameaçada de morte pelo seu marido, um homem de 43 anos, o qual possuia uma arma escondida embaixo da cama. Foi apreendida uma espingarda de pressão marca Rossi, alterada para calibre 22 com 10 munições. O marido foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, ameaça e lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.