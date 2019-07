PM de Mafra prende cinco pessoas na Operação Varejo II

Compartilhar no Facebook

Nesta última quinta-feira (11/07) a Polícia Militar de Santa Catarina deflagrou a Operação Varejo II, com o objetivo principal de combater situações de contrabando e descaminho. A Guarnição Especial de Mafra participou da Operação em conjunto com a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, tendo como principais resultados as prisões de 03 mulheres e 02 homens por contrabando de cigarros.

Um dos homens ainda foi preso por jogo ilegal do bicho, sendo todos proprietários de bares ou similares, os quais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, juntamente com os produtos ilícitos apreendidos.