PM de Mafra prende em flagrante autor de roubo no comércio

Na manhã deste sábado (01/08) por volta das7h45min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Frederico Heyse, para atender uma denúncia de furto num estabelecimento comercial.

Os funcionários de um estabelecimento comercial acabaram flagrando um homem de 21 anos de idade, no interior do referido estabelecimento o qual já havia sido furtado por outras duas vezes.

As imagens do sistema de câmeras registraram as ações que foram praticadas pelo mesmo homem, tendo furtado dinheiro dos caixas e gêneros alimentícios.

Diante dos fatos apurados o referido homem, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.