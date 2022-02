PM de Mafra prende suspeito de roubo

Ocorrências do período de 18 a 21 de fevereiro de 2022.

FURTO DE VE√ćCULO

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Na sexta-feira, 18, por volta das 19h30, um homem de 55 anos de idade esteve no quartel da Polícia Militar de Mafra relatando que seu veículo Fiat/Pálio, cor azul, placas AGV-4804 foi furtado na Avenida Frederico Heyse, Centro, próximo à antiga prefeitura. Foi orientado o proprietário e lavrado o Boletim de Ocorrência de furto de veículo.

POSSE/PORTE DE ENTORPECENTES

Na sexta-feira, 18, por volta das 20h40, a Pol√≠cia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Baldu√≠no Schultz, Centro, quando abordou um homem de 19 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse uma ‚Äúbucha‚ÄĚ e um ‚Äúbaseado‚ÄĚ de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 18, por volta das 22h45, a Pol√≠cia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Comerciante Pedro Jurquevicz, Vila Formosa, quando abordou um homem de 24 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma ‚Äúbucha‚ÄĚ de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

TR√ĀFICO DE ENTORPECENTES

Na sexta-feira, 18, por volta das 21h10, a Pol√≠cia Militar de Mafra realizava uma opera√ß√£o policial na Avenida Presidente Nereu Ramos, Bairro Jardim do Moinho, quando abordou um √īnibus que transportava v√°rios jovens para uma festa eletr√īnica na cidade de Joinville. Durante a revista pessoal e veicular, foram encontrados 12 comprimidos de ecstasy com um homem de 23 anos de idade e sete comprimidos da mesma droga com um homem de 19 anos, o qual relatou ter comprado a droga do homem que estava com o restante da droga encontrada. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Pol√≠cia Civil de Mafra, para √†s provid√™ncias cab√≠veis, sendo lavrado um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes em desfavor do homem de 19 anos e preso em flagrante por tr√°fico de drogas o homem de 23 anos. A droga foi apreendida.

PM DE MAFRA CUMPRE MANDADO DE PRISÃO

No sábado, 19, por volta das 17h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua do Amor ao Próximo, Jardim Imbuial, para averiguar uma situação de desentendimento entre vizinhos, porém foram apenas discussão e xingamentos. No local foi identificado um homem de 40 anos de idade, o qual possuía um Mandado de Prisão em aberto, sendo este preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para às providências cabíveis.

PM DE MAFRA PRENDE SUSPEITO DE ROUBO

No domingo, 20, por volta das 0h30, a Pol√≠cia Militar de Mafra deslocou at√© a Rua Felipe Schmidt, Centro, onde funcion√°rios de uma farm√°cia relataram que dois homens, fazendo men√ß√£o de estarem armados anunciaram um assalto. Ap√≥s agredirem fisicamente com empurr√Ķes um dos funcion√°rios fugiram levando certa quantia em dinheiro do caixa. Foram realizadas rondas, sendo avistados dois suspeitos na cidade de Rio Negro-PR, os quais fugiram ao ver a viatura da PM. Foi preso um deles, um homem de 23 anos de idade, o qual confessou participa√ß√£o no roubo e portava uma parte do dinheiro roubado. O suspeito foi encaminhado a Delegacia de Pol√≠cia Civil de Mafra, para √†s provid√™ncias cab√≠veis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

VIOL√äNCIA DOM√ČSTICA

No domingo, 20, por volta das 15h40, policiais militares do 38¬ļ Batalh√£o de Pol√≠cia Militar de Mafra (BPM) deslocaram at√© a Rua Aloisio Forneck, Vila Jardim Am√©rica, onde uma mulher de 33 anos de idade relatou que seu ex-companheiro foi at√© sua resid√™ncia para ver o filho, no entanto ficou descontrolado e amea√ßou a v√≠tima e seu pai de morte e que iria atear fogo na casa. O referido homem apresentava les√Ķes e sangramento, sendo informado que havia ca√≠do sobre a cerca e se machucado enquanto tentava agredi-los, sendo o mesmo conduzido at√© a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ap√≥s encaminhado a Delegacia de Pol√≠cia Civil de Mafra pelo crime de amea√ßa, com as disposi√ß√Ķes constantes da Lei Maria da Penha, para √†s provid√™ncias cab√≠veis.