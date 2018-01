PM de Mafra prende suspeito de roubo

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta sexta-feira (26/01), por volta das 14h30min a Central de Emergência da GEMFA, recebeu uma denúncia que um elemento teria adentrado a uma loja na Avenida José Severiano Maia e subtraiu dinheiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Logo após o delito o elemento seguiu sentido a BR-116, onde os operadores do sistema de vídeo monitoramento o visualizaram que antes dele entrar na loja, já havia tentado abrir um veículo estacionado.

As equipes de serviço da Policia Militar de Mafra, prontamente foram mobilizadas e obtiveram sucesso na prisão do suspeito e o encaminharam até a Delegacia da Policia Civil para serem tomadas as providencias cabíveis.

A prisão em flagrante desse elemento se deve muito a população, quando a mesma informa a presença de suspeitos e avisa a Policia Militar.