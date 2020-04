PM de Mafra presta apoio a capturar animal silvestre

Na manhã de sábado (18/04) várias instituições estiveram empenhadas numa situação até então inusitada, na cidade de Mafra.

Tudo começou por volta das 10h30min, quando a Polícia Militar de Mafra foi solicitada por um morador da Rua Escrivão Joaquim Alves de Lima, Vila Formosa relatando que suspeitava que tivesse uma onça na sua residência.

A PM deslocou até o local e confirmou a suspeita, porém se tratando de um jovem animal da espécie leão baio muito comum em áreas de mata na região do planalto serrano.

Foi desencadeada uma operação envolvendo o Corpo de Bombeiros de Mafra, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Canoinhas e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) regional de Mafra.

Esta operação teve como objetivo de capturar e devolver o animal ao seu habitat natural e evitar riscos aos moradores daquele local.

A operação foi coordenada pelo comandante da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), tenente-coronel Marcelo Pereira e contou ainda com o apoio do comandante da 2ª Região de Polícia Militar de Lages (RPM), coronel Zelindro Ismael Farias, Grupamento Aéreo (Graer) de Lages, Centro de Ciências Agro veterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/Udesc) de Lages, através do professor Aury Nunes de Moraes e do biólogo Carlos Eduardo Fragoso, mafrense que atua no Pantanal sul-mato-grossense.

Esta operação tinha como objetivo de capturar o animal, sem colocar em risco sua integridade física, sedando-o e após ser examinado pelo veterinário e professor da Udesc e soltá-lo em local de mata, que garantisse sua segurança e também a dos moradores da área urbana.

O leão baio, após várias tentativas de capturá-lo veio a sair por conta própria do local onde estava e se evadiu para uma mata fechada.