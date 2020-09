PM de Mafra registra diversos casos de violência doméstica no final de semana

Confira as ocorrências policiais do período de 18 a 21 de setembro de 2020.

ROUBO CONTRA PESSOA

Na sexta-feira, 18, por volta da 1h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pedro Kuss, Centro, onde um homem de 42 anos de idade relatou que foi surpreendido por outro homem desconhecido que o agrediu fisicamente e roubou sua mochila contendo documentos e objetos pessoais, fugindo em seguida. Foram efetuadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.

DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA RESIDÊNCIA

Na sexta-feira, 18, por volta das 22h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Andre Liebel, Espigão do Bugre, onde um morador relatou que percebeu uma motocicleta vermelha parada em frente à sua residência e que ao ir até a janela verificar escutou um disparo de arma de fogo e o vidro se estilhaçou, sendo que o motociclista então se retirou do local. Os policiais encontraram um projétil do lado de fora da residência. Foram efetuadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No sábado, 19, por volta das 16h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Hercílio Taborda Ribas, Bairro Restinga, onde uma mulher de 26 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente com socos na face, puxões de cabelo e foi arrastada pelos cabelos, pelo seu ex-amásio que fugiu do local após as agressões e lhe telefonou ameaçando. Foram realizadas rondas, porém o agressor não foi localizado, sendo prestado atendimento à vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências. No domingo, 20, por volta das 19h, o mesmo retornou ao local e ameaçou de morte a vítima, sendo lavrado novo Boletim de Ocorrência e orientada a vítima.

No sábado, 19, por volta das 22h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Jardim América, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde deu entrada uma mulher de 32 anos de idade, vítima de violência doméstica. A vítima relatou que discutiu com seu amásio, o qual pegou uma espingarda e ameaçou de morte seu filho de 5 anos e ela própria. Relatou que reagiu e conseguiu fugir com o filho, sendo seguida pelo amásio que largou a espingarda e pegou um facão, tendo desferido golpes, sendo que foi atingida com um golpe de facão na mão, resultando em cortes em dois dedos, entre outras lesões. Foi deslocado até uma propriedade rural na Fazenda do Potreiro, onde o agressor reside, porém mesmo não foi localizado, sendo prestado orientações à vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências.

No domingo, 20, por volta das 0h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Rufino Niêncio de Andrade, Jardim Novo Horizonte, onde uma adolescente de 17 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente com socos, pelo seu amásio, o qual ao agredi-la acertou um soco no filho do casal de apenas 1 ano de idade, fugindo em seguida. Foram realizadas rondas, porém o agressor não foi localizado, sendo prestado atendimento à vítima, que foi conduzida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros e lavrado o Boletim de Ocorrências.

No domingo, 20, por volta das 4h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Travessa Andre Liebel, Km 09, onde uma mulher de 40 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente com puxões de cabelo e foi arrastada pelos cabelos, pelo seu marido que fugiu do local numa motocicleta, após as agressões. Foram realizadas rondas, porém o agressor não foi localizado, sendo prestado atendimento à vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências.

VIAS DE FATO (BRIGA)

No sábado, 19, por volta das 21h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua João Maria do Vale, Vila Jardim América, onde um homem de 44 anos e o seu filho, um homem de 20 anos de idade entraram em luta corporal (briga) após o pai ter agredido fisicamente a esposa, uma mulher de 58 anos de idade, resultando lesões corporais em ambos. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

PM DE ITAIÓPOLIS PRENDE SUSPEITO DE AUTORIA DE FURTO

No domingo, 20, por volta da 1h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de Rio Branco, onde ocorreu o furto de uma TV, num estabelecimento terapêutico. Por volta das 3h, policiais militares de Itaiópolis em rondas na Rodovia BR 116, no Bairro São Roque, próximo ao trevo de acesso a Itaiópolis abordaram um homem de 20 anos de idade, o qual confessou o furto e indicou o local onde escondeu a TV, sendo o referido homem encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com o produto do furto recuperado, para às providências cabíveis.

TENTATIVA DE ROUBO CONTRA PESSOA

No domingo, 20, por volta das 13h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, onde uma mulher de 21 anos de idade relatou que foi surpreendido por um homem numa motocicleta, que fazendo menção de estar armado lhe mandou entregar o celular e dinheiro. Um vizinho interviu e afugentou o referido homem que abandonou a motocicleta e fugiu a pé do local. A motocicleta foi removida ao pátio conveniado, sendo efetuadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientado a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.

ABIGEATO (FURTO DE GADO)

No domingo, 20, por volta das 15h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de Rio Branco I, onde uma mulher de 19 anos de idade relatou o furto de uma cabeça de gado, em sua propriedade, sendo deixado no local a cabeça, vísceras e patas do animal. Foi orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências.