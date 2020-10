PM de Quitandinha recebe denúncia e prende autores de roubo de carga

Na manhã da segunda-feira (05/10) a Polícia Militar de Quitandinha, recebeu uma denúncia anônima, relatando que um veículo Fiat/Toro em atitude suspeita, estaria transitando em altíssima velocidade pela estrada principal de Mato Branco interior do município.

Conforme a denúncia seriam dois masculinos e uma feminina no interior de um veículo e estariam se deslocando para uma chácara, para realizar compras de entorpecentes.

Esta referida chácara possui diversas denúncias via 181, que possui plantação de maconha e também vendas de entorpecentes.

A equipe da PM de Quitandinha, diante destas denúncias se deslocou até a localidade de Mato Branco e logrou êxito e localizou o referido veículo Fiat/Toro.

A equipe policial realizou a abordagem e foram identificados o motorista e a passageira mulher, sendo a feminina menor de idade, onde em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais notaram certo nervosismo e agitação dos abordados e foi perguntado o que estariam fazendo naquela localidade. Eles relataram que estariam no local para comprar um verde (gíria utilizada para maconha).

A equipe policial visualizou outro masculino em frente ao portão da referida chácara, sendo apontado pelos abordados como o proprietário da referida chácara, sendo abordado pelos policiais, mas nada foi encontrado com o mesmo.

Os policiais o indagaram se realiza a venda e o cultivo de plantas canábis sativa (maconha), onde primeiramente negou, porem foi possível constatar diversos vasos com a planta no lado externo da casa.

Verificado a procedência do veículo Fiat /Toro, foi constatado que as placas não correspondiam ao referido veículo, sendo verificada a numeração do chassi e constatado alerta de roubo.

Ao todo foram apreendidos, diversos vasos com pés de maconha, 101 gramas de haxixe, dois simulacros de arma de fogo e cinco relógios de pulso de diversas marcas. Segundo informações da unidade, ao serem questionados, os abordados teriam relatado que haviam participado de um roubo de carga de frango congelado em Imbaú (PR).

Diante dos fatos foi entrado em contato com a empresa, a qual relatou o roubo ocorrido, repassando o contato do motorista, que havia sido liberado na cidade de Quitandinha. Foi dada voz de prisão aos envolvidos e encaminhados com veículo recuperado, objetos e entorpecentes apreendidos para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providências cabíveis.