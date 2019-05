PM de Rio Negro aborda motorista suspeito com “Dichavador”

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Rio Negro por volta das 14h45min desta quinta-feira (16/05) realizava patrulhamento pela Rua Rio de Janeiro, avistou um veículo GM/Vectra, trafegando pela Rua Rio de Janeiro em atitude suspeita.

Os policiais realizaram a abordagem e identificaram o motorista, onde após consulta foi constatado que sua CNH estava vencida a mais de 30 dias.

Em revista no interior do veículo os policiais encontraram oito gramas de substância análoga a maconha, distribuída num cigarro, já preparado para o consumo. Os policiais encontraram também um pedaço da substância e um “dixavador” (ferramenta usada para moer a maconha) com seu interior cheio.

Diante dos fatos os policiais realizaram as notificações cabíveis, onde o elemento e as substâncias encontradas foram encaminhados a 2ª Companhia da Policia Militar de Rio Negro, para o confeccionado o presente termo circunstanciado de infração penal.