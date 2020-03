PM de Rio Negro aborda suspeito foge para matagal e acaba reagindo à prisão

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quinta-feira (19/03), por volta das 19h20min, à equipe da Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia, que um elemento estaria em atitude suspeita, na Rua José Eduardo Henning no bairro da Estação Nova.

Conforme o solicitante este elemento estaria portando uma lavadora de pressão e mais um objeto e ao desconfiar que estivesse sendo observado, veio a jogar a lavadora de pressão num matagal e se evadiu com o outro objeto.

A equipe policial de plantão com as características do elemento se deslocou até ao local mencionado e acabou o encontrando numa Rua próxima. Os policiais tentaram realizar abordagem o que não foi acatada.

O elemento foi identificado e acabou fugindo para um matagal e foi perseguido pela equipe policial por cerca de 500 metros dentro da mata. O elemento acabou sendo alcançado pela equipe policial e novamente não acatou voz de abordagem.

O elemento bastante alterado veio agredir um policial com socos e ponta pés, havendo intensa luta corporal, mas acabou sendo dominado e foi imobilizado e foi realizado o uso das algemas.

O elemento foi encaminhado até ao Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus, devido estar reclamando de dores no ombro. Após o atendimento foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis.

Durante o deslocamento o suspeito danificou parte interna do camburão da viatura policial. Até o término do boletim a vitima do furto não tinha sido identificada, apenas a testemunha que avistou o suspeito portando os objetos.