PM de Rio Negro atendeu brigas entre mulheres

No inicio da noite deste sábado (08/06), por volta das 18h50min a Policia Militar de Rio Negro, foi solicitada para dar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, na Rua XV de Novembro no centro da cidade.

No local a solicitante relatou que teve um desentendimento com sua convivente, onde acabaram entrando em vias de fato. Ambas sofreram agressões, onde a solicitante relatou que sua convivente danificou um vidro no local.

A convivente relatou que sua companheira furou o pneu de seu veículo. Ambas foram orientadas sobre os procedimentos, pois nenhuma das vitimas quis representar criminalmente e iriam decidir posteriormente.