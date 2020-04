PM de Rio Negro prende em flagrante elemento com mandado de prisão em aberto

Neste domingo (05/04) por volta das 17h45min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia que um elemento, trajando blusa preta e mochila, estava rondando as residências no bairro do Passo do Valo.

De posse das informações uma equipe policial se deslocou até ao local e na Rua Guanabara localizou um suspeito, já conhecido no meio policial pela prática de furtos.

Em consulta ao sistema foi constatado que o elemento abordado possuía em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pelo Juiz da Comarca de Rio Negro.

Diante dos fatos o elemento foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.