PM de Rio Negro prende em flagrante elementos que assaltaram mercado no Passa Três

No final da tarde desta segunda-feira (17/06), a Policia Militar de Rio Negro estava fazendo vistoria numa residência que estava com o alarme disparado, quando foi informada de um assalto a mão armada no Mercado Passa Três.

Imediatamente a viatura se deslocou até ao local. Em contato com o proprietário o mesmo relatou que um elemento trajando calça jeans, moletom vermelho e de chinelo de dedos, adentrou ao estabelecimento e portando uma arma de fogo do tipo pistola, deu voz de assalto.

O elemento mandou a vitima deitar ao chão e roubou cinco barras de chocolate e aproximadamente R$ 120,00 do caixa e fugiu sentido a “passarela do trem”. A equipe policial realizou buscas nas proximidades.

Durante as buscas a equipe policial, foi acionada por uma mulher que relatou que avistou dois elementos, vindo correndo da direção dos trilhos. Um deles de moletom vermelho e arma de fogo do tipo pistola em punho.

Ao visualizarem a viatura policial, dispensaram o moletom e a mulher percebeu que algo a mais havia caído e notou a quantia de R$ 57,00 e pegou o dinheiro e entregou a equipe da PM e posteriormente foi entregue a vitima do mercado Passa Três.

ELEMENTOS SUSPEITOS – Por volta das 20h45min a equipe policial realizava patrulhamento pelo centro da cidade, onde recebeu o chamado da Base Bravo, uma denuncia que dois elementos em atitude suspeita estavam subindo a Rua XV de Novembro.

Diante dos fatos a equipe se deslocou até ao local, onde no cruzamento das ruas Dr. Vicente Machado e Bom Jesus, visualizaram os dois elementos mencionados.

A equipe realizou a abordagem e identificou os elementos, como sendo Diego Reginaldo Camargo e um menor de idade. Em revista pessoal foi encontrado na cintura do menor, um simulacro de arma de fogo cor preta tipo pistola. Com Diego Reginaldo Camargo nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos elementos e encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis.

A equipe policial entrou em contato com o proprietário do Mercado Passa Três que foi alvo de assalto, onde relatou que o elemento que assaltou estava com uma arma pistola de cor preta e seu cano estaria riscado.

A equipe da PM mostrou o simulacro ao proprietário do mercado Passa Três, que foi pego na abordagem e o mesmo confirmou que seria aquela armada usada no assalto.

O proprietário do mercado Passa Três foi encaminhada a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e reconheceu o menor de idade, como sendo que portava a referida arma, no momento do assalto.