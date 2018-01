PM de Rio Negro prende em flagrantes dupla que usavam machado para roubar

A Policia Militar de Rio Negro via 190, por volta das 08h30min deste sábado, foi acionada para comparecer a Rua Manoel Pereira da Cunha no bairro Bom Jesus, para atender uma ocorrência de assalto a mão armada.

No local em contato com a vitima a mesma relatou que estava roçando as margens da Rua, momento que chegaram num veículo Fiat/Uno de cor branca dois elementos. Um deles portava um machado e veio a investir contra o mesmo. O mesmo se esquivou do golpe de machado e fugiu, onde os elementos pegaram sua roçadeira da marca Husqvarna de cor laranja e fugiram com o veículo Fiat/Uno.

Como já havia denúncias de um veículo com as mesmas características, efetuando há vários dias, roubos violentos pelo interior de Rio Negro e arredor, sempre com os elementos usando armas brancas.

Diante das informações a Policia Militar de Rio Negro iniciou as buscas no bairro Seminário e próximo ao bar Schelbauer foi abordado um veículo Fiat/Uno com as mesmas características.

O condutor foi identificado, juntamente com o passageiro e dentro do veículo foi encontrado o machado usado no roubo. Os elementos confessaram a prática do delito e levaram a equipe da PM, até a residencia aonde haviam vendido a roçadeira, pela quantia de R$ 150,00.

Diante dos fatos o dinheiro, a roçadeira o machado e o veículo e os três detidos foram encaminhados e apresentados na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

A vitima compareceu na Delegacia da Policia Civil e reconheceram os dois elementos como os autores do roubo da roçadeira.