Nas datas do dia 11 e 14 de fevereiro, aconteceram nos municípios de Rio Negro, Lapa, Palmeira e Porto Amazonas a Operação Fecha Quartel.

Essa operação tem como objetivo o aumento do policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de bloqueios de trânsito, atividades de presença, bloqueios táticos, saturações de áreas, abordagens policiais, fiscalização de veículos e pessoas, bem como demais medidas afetas ao reforço e otimização do policiamento ordinário.