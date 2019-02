PM de Rio Negro recebe denúncias e prendem menores armados em via pública

Na madrugada deste domingo (03/02), por volta das 01h55min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Ignácio Schelbauer, momento que receberam uma denúncia de uma mulher, moradora na Rua Camarista Carlos Schneider no bairro Bom Jesus.

Segunda a mulher o alarme de seu veículo havia disparado e próximo estavam três elementos e que um deles fazia menção de estar armado, levando a mão à cintura. Ela relatou que nada havia sido levado do interior do veículo e repassou as características dos elementos.

De posse das informações a equipe da PM, fez patrulhamento e na Rua Camarista Carlos Schneider, avistou dois elementos, que ao visualizar a viatura, empreenderam fuga para uma construção.

Eles foram abordados dentro da construção e jogaram uma arma de fogo do tipo espingarda com cano curto e cabo cortado. Foi constatado ser uma arma de calibre 28, estava carregada com um cartucho e no coldre havia mais dois, também carregados e intactos.

Os elementos foram identificados, como sendo dois menores, um de 15 e outro de 17 anos. Os menores relataram que o terceiro elemento é morador na Roseira e maior de idade.

Os menores foram conduzidos e entregues juntamente com a arma na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. Foi acionado o Conselho Tutelar, mas nenhuns dos números completavam a chamada.