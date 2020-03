PM de Rio Negro recebeu denúncia de arrombamento e deteve suspeito saindo da residência

No último sábado (21/03), por volta das 17h15min a equipe da Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia que um elemento, teria invadido uma residência na Rua Doutor Getúlio Vargas no centro da cidade.

Conforme o denunciante o mesmo estaria vestido com uma regata na cor vermelha. Diante dos fatos uma equipe policial imediatamente se deslocou até ao local e depararam com um elemento, com as características repassadas, saindo da residência com objetos de alumínio nas mãos.

O elemento apresentou certo nervosismo ao presenciar os policiais e foi efetuado abordagem ao mesmo e foi identificado. Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado. Foi perguntado quanto aos objetos de alumínio e afirmou ter ganhado do proprietário da residência.

A equipe policial observou que havia uma porta e uma janela arrombadas, trancas e caixilhos arrebentados. A equipe policial solicitou via rádio operador da 2ª Cia PM, para que entrasse em contato com o solicitante da ocorrência.

Logo após se apresentou um senhor, relatando ser proprietário da residência arrombada e que não teria dado nenhum objeto ao abordado e que a janela e a porta, encontravam-se intactas desde a última vez que havia saído da casa.

Diante dos fatos o proprietário e o suspeito, foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis, bem como os objetos de alumínio.