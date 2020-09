Polícia apreende mercadorias sem nota fiscal em Mafra; produtos seriam revendidos na região

Compartilhar no Facebook

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde deste domingo, na BR 116 em Mafra, cerca de 17 mil reais em mercadorias sem nenhum tipo de registro fiscal.

Os produtos foram encontrados em um Peugeot/Boxer. O compartimento de carga estava lotado com dezenas de caixas e sacolas com mercadorias novas, como produtos de tapeçaria, vestuário, bijuterias, produtos de higiene pessoal e brinquedos. Segundo o motorista, o material foi adquirido no comércio informal em São Paulo para ser revendido na região de Mafra.

O veículo foi lacrado e encaminhado à Secretaria da Fazenda de SC, para averiguação do crime contra os cofres públicos (sonegação fiscal).