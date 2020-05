Polícia Civil indicia 11 suspeitos de homicídio no presídio de Mafra

Depois de encerrado o inquérito realizado pela Policia Civil, nesta quinta-feira (14/05), 11 suspeitos foram indiciados pela morte de Isaias Willian Ferreira de 20 anos, que aconteceu em março de 2019, no interior do presídio regional de Mafra.

A Divisão de Investigação Criminal de Mafra encerrou este inquérito que buscava elucidar os responsáveis pelo homicídio, onde a vitima foi morto a golpes no interior de uma das celas do presídio, com uma arma artesanal conhecida como “estoque”, recebendo mais de 50 golpes, impossibilitando qualquer defesa.

O corpo de Isaias Willian Ferreira já sem em óbito, foi carregado até ao pátio central por um dos suspeitos, onde seu corpo foi abandonado.

Segundo o delegado Marcelo Schiebelbein, coordenador da Divisão da Investigação Criminal de Mafra a morte deste presidiário foi encomendada por uma organização criminosa catarinense, atuam dentro e fora das unidades prisionais de Santa Catarina.

Para executar da vitima os suspeitos simularam uma reunião em uma das celas e convidaram-no para entrar ao local, momento que foi brutalmente assassinado, recebendo vários golpes.

A ação contou com a participação de outros detentos, procuraram obstruir as câmeras do sistema de vigilância interna do presídio regional, para ocultar a identificação dos participantes deste crime.

Os 11 suspeitos indiciados se condenados, podem pegar uma pena superior a 30 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado e motivo fútil e por integrarem uma facção criminosa.