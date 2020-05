Polícia cumpre mandado e apreende armas na Vila Nova

Na tarde desta terça-feira (28/04) foi cumprido um mandado de busca e apreensão, numa referida residência no bairro da Vila Nova, imposta pela Vara Criminal da Comarca de Mafra, com base no pedido no inquérito policial da DPCAMI, por ameaça na relação doméstica e familiar.

Este mandado foi realizado pela Delegacia de Proteção á Criança, Adolescente, Mulher e ao Idoso (DPCAMI), com o apoio da Policia Civil da Divisão criminal de Mafra (DIC).

Na residência localizada no bairro da Vila Nova os policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo um revólver de calibre 38 e uma espingarda artesanal.

Conforme a suspeita o proprietário pela residência, um homem possuía arma de fogo e teria utilizado para constranger membros familiares. O suspeito não foi encontrado na residência no momento da busca e apreensão e responderá por posse ilegal de arma de fogo.