Polícia de Canoinhas prende acusado de duplo homicídio em Rio Negro

Na última quinta-feira a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Canoinhas, em ação conjunta com a Polícia Civil do estado do Paraná, prendeu um homem suspeito de duplo homicídio, na cidade de Rio Negro (PR).

Considerado de alta periculosidade, o suspeito, de 23 anos, foi capturado no amanhecer do dia no interior de uma casa no bairro Água Verde, em Canoinhas.

Oito policiais civis participaram da prisão preventiva e o acusado foi encaminhado e apresentado à autoridade judiciária do estado do Paraná.