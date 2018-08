Polícia encontra plantação de maconha em Itaiópolis

Uma plantação com mais de 600 pés de maconha foi encontrada em Itaiópolis na tarde desta segunda-feira (27). Após denúncia, os policiais encontraram o cultivo no meio da mata nativa, na localidade de Wotroba. Outros 34 pés da planta estavam em um varal improvisado para secagem, juntamente com adubo, substrato e bandejas para transporte. Ainda há indícios de que já foram colhidos cerca de 250 plantas da droga. O suspeito do cultivo não estava no local, mas já foi identificado e um inquérito policial investigará o crime.

