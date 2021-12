Polícia Militar constata situação de maus-tratos a animais em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Em apoio à solicitação da prefeitura de Rio Negro, para verificação de denúncia de maus tratos a animais, policiais da 2ª companhia deslocaram na tarde dessa sexta-feira a uma residência no Jardim Paraíso.

No local foram encontrados vinte cães, sem que lhes fosse fornecida água, e alimentados com quirera. O proprietário, que foi encaminhado à delegacia do município, aparentemente utilizava os animais para reprodução e posterior venda.

Veterinários do município assumiram a guarda dos animais, que apresentavam desnutrição e doenças diversas.