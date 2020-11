Polícia Militar de Mafra atende casos de violência doméstica

Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira (2), por volta das 17h, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Ferroviário Jorge Dietrich, bairro Jardim Cristal, onde uma mulher de 24 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, resultando em lesões corporais nos braços e nas costas, sendo que o mesmo saiu do local antes da chegada da PM.

Foi prestado atendimento e orientações à vítima referentes às disposições constantes da Lei Maria da Penha e lavrado o Boletim de Ocorrências.

Também na segunda-feira, por volta das 17h10, a Polícia Militar de Mafra foi até a Rua São João Maria, Vila Ferroviária, onde uma mulher de 43 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente com chutes e ameaçada com uma faca, resultando um corte em seu braço, pelo seu marido, sendo que o mesmo saiu do local antes da chegada da PM. Foi prestado atendimento e orientações à vítima referentes às disposições constantes da Lei Maria da Penha e lavrado o Boletim de Ocorrências.