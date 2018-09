Polícia Militar de Mafra cumpre mandado de prisão na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira (18/09) por volta das 16h45min, a Polícia Militar de Mafra realizava uma Operação Pente Fino num referido bar, localizado na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, quando abordou um homem de 58 anos de idade.

Após consulta no sistema integrado da Polícia Militar, se constatou que o mesmo possuía um Mandado de Prisão em aberto, decretado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, sendo o mesmo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.