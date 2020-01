Polícia Militar de Rio Negro encontra drogas dentro de uma chaminé na Volta Grande

Na tarde desta quinta-feira (09/01) por volta das 16h20min a Policia Militar de Rio Negro, cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedida pela Juíza de Direito, numa referida residência no bairro Volta Grande.

No local se encontrava uma mulher e seus filhos e mais um menor de idade. A equipe policial começou as buscas, onde o menor relatou que a referida mulher, se deslocava a residência ao lado o qual integra o imóvel.

Em buscas na parte externa da referida residência os policiais encontraram dentro de uma chaminé, um invólucro de plástico, após aberto foi encontrado 50 buchas de substância análoga a cocaína e duas balanças de precisão.

A proprietária entregou as chaves da residência e foram realizadas buscas dentro de seu interior e nada de ilícito foi encontrado. Na residência principal foram apreendidos dois celulares o quais foram solicitados acessos e permitido pela proprietária. Nos celulares continha conversas referentes ao tráfico e fotos de armas de fogo, inclusive um vídeo da proprietária manuseando uma espingarda Gauche 12 e a quantia de R$ 956,00 em diversas notas e moedas.

Os policiais solicitaram a presença do Conselho Tutelar para dar assistência ao menor eu se encontrava no local.

Após as buscas foram ditos os direitos constitucionais a mulher e a mesma foi encaminhada no banco traseiro da viatura sem algemas, juntamente com os materiais apreendidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.