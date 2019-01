Polícia Militar de Rio Negro recebe denúncia de tráfico de drogas

Na noite desta quinta-feira (10/01), por volta das 23h55min a Policia Militar de Rio Negro, após receber uma denúncia via 190, onde numa referida residência, localizada a Rua Joaquim Saboia no centro, ocorria tráfico de drogas.

A equipe da PM, através do serviço de inteligência realizou vigilância próxima a residencia citada. Os policiais visualizaram em certo momento a chegada de um veículo GM/Onix, com dois elementos. Desembarcou o elemento que estava com o motorista e adentrou a residencia e fechou o portão.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O referido elemento ficou no interior da residencia por cerca de dois minutos e saiu e embarcou no veículo que o esperava e saíram do local. Os policiais entraram em contato com a equipe da RPA para realizar a abordagem dos elementos no veículo GM/Onix, mas o mesmo não foi localizado.

A equipe da PM de serviço de inteligência continuou a vigilância na residencia suspeita de tráfico de drogas. Os policiais visualizaram um elemento que chegou a pé em parou em frente ao portão e começou a contar cédulas de dinheiro. Logo após o mesmo abriu o portão e adentrou ao pátio da residencia.

O elemento após alguns minutos saiu da residencia e tomou rumo pela via pública, onde novamente foi realizado contato com a equipe policial para abordagem. Cerca de 50 metros da residencia o elemento foi abordado e identificado e após busca pessoal, foram encontradas em um dos bolsos da bermuda, três pedras de substância análoga a pedra de Crack.

As pedras apresentaram o peso de 0,4 gramas e ainda foi encontrado em espécie R$ 110,00 reais. Os policiais perguntaram onde o mesmo adquiriu as pedras e o mesmo respondeu a residencia suspeita.

Diante dos fatos os policiais adentraram a residencia e abordaram uma mulher e seu filho e foram informados sobre a situação da questão. Os policiais solicitaram apoio a equipe do canil da Policia Militar de Mafra.

Nas buscas domiciliar foi localizado embalagens plásticas e de alumínio, lâmina do tipo Gilette, material comumente utilizado para fracionar e embalar entorpecentes. Como nada de ilícito foi encontrado pelos policiais e diante dos fatos a proprietária foi conduzida a esta OPM, para ser devidamente identificada e qualificada e foi liberada posteriormente.

Já o elemento abordado com as três pedras de crack, foi conduzido ao 2º Pelotão da PM e foi lavrado em seu desfavor um termo circunstanciado pelo porte da substância e as drogas foram apreendidas.