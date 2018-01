Polícia Militar prende casal de traficantes no bairro Alto em Rio Negro

Na noite da última terça-feira por volta das 20h40min, a Policia Militar de Rio Negro com o apoio da PM de Piên, que se encontrava na cidade, realizando o cumprimento de Mandado Judicial, prendeu em flagrante um casal de traficantes, moradores no bairro Alto.

A equipe da PM, quando retornava para Piên, prestou apoio à viatura militar de Rio Negro, composta por dois policiais, onde os mesmos estavam em acompanhamento a uma motocicleta, sem placa de cor preta.

As equipes avistaram a referida motocicleta, com um elemento próximo a mesma e fizeram a abordagem do mesmo. O elemento estava com uma mochila e ao revistar a mesma os policiais depararam com cerca de 2 quilos de maconha e uma balança de precisão. A droga estava dividida em vários tabletes pronta para a venda.

O elemento foi visualizado saindo de uma residencia, próximo ao local da abordagem, onde a mesma é conhecida por ser freqüentada por usuários de drogas, inclusive com várias denuncias via aos 181.

Os policiais perguntaram se o elemento morava naquela residencia, respondeu que não, mas não soube responder o motivo de estar saindo da mesma. Os policiais verificaram que ao lado de fora da residencia, havia dentro do pátio, um pé de aproximadamente de 50 cm da planta de maconha.

Em conversa com o suspeito, identificado como Emilio Roberson Carlin, o mesmo confessou aos policiais, que possuía em sua residencia outros pés de entorpecentes e levaria a equipe até ao local.

O suspeito já havia entrado em contato, com sua esposa Dulceneia Lourenço, através do aplicativo Whats, falando para a mesma esconder as drogas na cozinha, embaixo do armário.

Chegando a residencia a equipe da PM, encontrou a mulher bastante nervosa, juntamente com dois adolescentes e abriu a casa. Ela mostrou onde estava escondido o restante da droga.

Os policiais encontraram no armário, aproximadamente mais 4,5 quilos da droga e também foram encontrados 71 gramas da substância análoga a cocaína, divididos em quatro buchas.

O casal foi preso em flagrante e encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis e ficou a disposição da justiça.

Após a pesagem foram constatados um total de 6.924 quilos da substância análoga a maconha, um pé de maconha e 71 gramas de cocaína, R$ 49 reais em espécie e 03 celulares apreendidos com os autores.