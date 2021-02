Polícia Militar prende suspeitos de roubo e sequestro

No √ļltimo domingo (14), por volta das 3h30, a Pol√≠cia Militar de Monte Castelo, munic√≠pio do planalto norte catarinense, foi informada de um assalto e sequestro ocorrido por volta das 0h30 no bairro Rio das Antas.

Conforme relato das vítimas, dois homens encapuzados e armados com espingardas chegaram na residência e anunciaram o assalto, roubando gêneros alimentícios um veículo Ford/Ka de propriedade da família. A dupla ainda amarrou as mãos de um homem de 19 anos e sua irmã, uma adolescente de 17 anos de idade e os levaram junto tomando sentido ignorado.

Os irmãos foram liberados apenas no final da manhã às margens da Rodovia BR 116 em Monte Castelo, sendo encaminhados para acompanhamento médico e posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil.

Ainda na manhã de domingo, a PM foi informada de outro assalto praticado por um homem num veículo Ford/Ka, a um casal que transitava na localidade de Rio da Serra, interior de Monte Castelo.

As equipes da Polícia Militar de Mafra, Papanduva, Major Vieira e Canoinhas auxiliaram nas buscas ao autor do segundo assalto e já no início da tarde a equipe do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Canoinhas localizou e prendeu um homem de 33 anos de idade na localidade de Arigolandia, em Monte Castelo, com diversas passagens criminais e de posse do veículo Ford/Ka roubado, o qual confessou a autoria do roubo ao casal no Rio da Serra e participação no assalto da madrugada, apontando um outro homem de Papanduva como coautor do primeiro assalto e sequestro.

Equipes da PM deslocaram ao endereço apontado em Papanduva, onde foi preso um homem de 21 anos de idade e apreendidas as armas, balaclava e roupas utilizadas no assalto. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra e após autuados em flagrante ao Presídio Regional de Mafra.