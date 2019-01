Polícia Militar registra dois casos de suicídio em Rio Negro

A Policia Militar de Rio Negro no inicio de janeiro, foi acionada para atender dois casos de suicídio, sendo um caso no bairro Bom Jesus e outro no bairro Alto.

O primeiro caso foi no sábado (12/01), onde por volta das 12h30min a Policia Militar recebeu solicitação via 190, onde o proprietário de uma oficina, localizada na Rua Artur Caeser no bairro Bom Jesus, relatou que ao chegar ao local, encontrou na porta do quarto, um senhor de 64 anos que residia no local, aparentemente em óbito por asfixia mecânica.

No local a equipe do Corpo de Bombeiros confirmou o óbito, onde o proprietário da oficina relatou aos policiais, que a vitima sofria de depressão e há algum tempo, vinha falando que cometeria tal ato. Foi acionado a Policia Civil de Rio Negro, Criminalista e IML, os quais compareceram ao local e encaminharam o corpo.

O segundo caso foi na madrugada de domingo (13/01), onde por volta das 01h35min à equipe da Policia Militar foi informada, que na Rua Zigmundo Faszanki no bairro Alto, haveria um elemento cometendo suicídio.

No local os policiais encontraram algumas pessoas em volta de um elemento caído ao chão e segundo a solicitante do chamado, seu marido havia cometido suicídio se enforcando. A mulher e alguns vizinhos teriam cortado o fio usado para o enforcamento e estavam tentando reanimá-lo.

A equipe da policia também auxiliou na realização da reanimação cardiopulmonar, até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente foi confirmado o óbito.

Diante dos fatos foi isolado o local e acionada a Policia Civil para acionar os órgãos competentes para encaminhar o corpo.