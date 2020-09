Polícia prende suspeitos de roubos em Rio Negro e Itaiópolis

Nesta sexta-feira (25) a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão temporária contra dois homens suspeitos de roubo. Os crimes aconteceram no dia 12 de setembro, no centro de Itaiópolis e em Rio Negro. Um terceiro investigado foi preso na noite de quinta-feira (24) pela Polícia Militar de Mafra. A ação é da Delegacia de Polícia da Comarca de Itaiópolis e a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Mafra.

Os três indiciados foram reconhecidos pelas vítimas e ficou esclarecido a dinâmica de quatro roubos em Itaiópolis e em Rio Negro. De acordo com as investigações, no dia 12 de setembro de 2020, no centro de Itaiópolis, por volta da meia-noite, um adolescente de 15 anos foi surpreendido por um Palio, de onde desceram três homens, armados com facas e um facão. Eles renderam a vítima e roubaram o seu celular. Minutos depois, os investigados renderam um casal, renderam as vítimas e roubaram a bolsa e os seus celulares.

Horas depois, ainda durante a madrugada de 12 de setembro, os investigados se deslocaram até Rio Negro e praticaram o terceiro roubo com o mesmo modus operandi contra duas mulheres que voltavam do trabalho. Logo depois, praticaram um quarto roubo contra um adolescente.

A Polícia Civil representou ao Judiciário pela concessão de mandado de prisão temporária. O pedido foi atendido. “O acionamento imediato, a preservação do local do crime e o compartilhamento de informações pelas polícias Civil e Militar foram cruciais para a elucidação do caso, sendo que os três presos aguardarão a decisão da Justiça recolhidos no Presídio de Mafra”, destacou o Delegado de Polícia Nelson Vidal.

Fonte: Polícia Civil de Santa Catarina