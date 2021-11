Polícia realiza “Operação Aniversário” em Rio Negro contra o tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira (12), o 28º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do 4º CRPM, 1ºBPM, 27ºBPM, 16ºBPM, ACI, canil do BOPE e da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA) deram início à “Operação Aniversário” no município de Rio Negro e Mafra. O nome da operação faz alusão aos aniversários do 28º Batalhão e da cidade de Rio Negro.

Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em locais onde havia informações sobre o tráfico de entorpecentes.

Como resultado foram aprendidos 1,052 kg de maconha, 326,2 g de crack e 142 g de cocaína, dentre outros petrechos para o tráfico de drogas. Ainda foram presas cinco pessoas pelo crime de tráfico de drogas.