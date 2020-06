Polícia Rodoviária Federal apreende veículo roubado e placas falsas em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na noite deste domingo (21/06), por volta das 22h20min a Polícia Rodoviária Federal, realizava na BR-116, em Mafra, fiscalização para o combate ao crime, momento que depararam com o condutor de um veículo VW/Gol, placas de Colombo/PR, tentar fazer uma ultrapassagem em local proibido e veio a desistir quando presenciou a equipe policial.

Diante dos fatos o veículo foi abordado, sendo que o motorista apresentou os documentos exigidos pelos policiais rodoviários. A equipe policial constatou haver indícios de falsificação, sendo que o espelho do documento era furtado do DETRAN de São Paulo.

Diante das supostas irregularidades foi realizada uma vistoria mais detalhada no veículo e foi constatado que o VW/Gol, era emplacado em São José dos Pinhais e havia sido furtado naquela cidade paranaense no dia 29 de maio de 2020 e estava com placas falsas.

O motorista foi preso em flagrante e juntamente com o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Policia Civil de Mafra, para serem tomadas as providencias cabíveis.