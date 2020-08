Polícia Rodoviária Federal recebe denúncia de veículo clonado e furtado

No início da noite desta quinta-feira (30/07) por volta das 18h45min a Policia Rodoviária Federal, trabalhavam na fiscalização de combate ao crime na BR-116, na divisa de Santa Catarina de Paraná.

Os policiais receberam uma denuncia anônima, onde um veículo Renault Master branco, clonado e furtado estaria circulando de Curitiba para Mafra.

A equipe da PRF abordou o motorista do referido veículo no pedágio de Rio Negro na BR-116, antes do mesmo entrar no estado de Santa Catarina. O motorista estava sozinho no veículo e encontraram cigarros contrabandeados do Paraguai, totalizando 30 mil maços.

O veículo Renault Master, estava com placas de Joinville e numa fiscalização minuciosa os policiais confirmaram vários sinais identificadores haviam sido adulterados. Foi constatado que o registro do veículo era de Rio do Sul e havia sido furtado no dia 05 de fevereiro de 2020.

Diante dos fatos apurados o motorista foi preso e conduzido para a Polícia Federal de Curitiba.