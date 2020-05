Polícia Rodoviária Federal recupera veículo roubado em Mafra

No início da tarde deste sábado (02/05), por volta das 13h40min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Balduíno Schultz, Vila Ivete, para dar atendimento a um furto de veículo.

No local o proprietário de um veículo VW/Cross Up relatou que deixou o mesmo estacionado na via pública com a chave na ignição e ao entrar na residência um homem desconhecido furtou o veículo e fugiu em direção ao bairro Restinga.

Foi lavrado o Boletim de Ocorrência e alertado as forças de segurança dos municípios vizinhos. A Polícia Rodoviária Federal executava uma Operação no município de Monte Castelo e ao receber a informação do furto efetuou rondas e localizou o veículo trafegando no quilômetro 90 da Rodovia BR 116, naquele município.

Foi realizada a abordagem e preso em flagrante o condutor, um homem de 28 anos de idade, o qual foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com o veículo recuperado.