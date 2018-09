Policial reage a um assalto a uma distribuidora de gás

Na noite desta terça-feira (28/08), por volta das 19h30min, a Policia Militar de Mafra foi acionada para comparecer a Rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova, para atender uma tentativa de assalto a uma distribuidora de gás.

No local em contato com um policial militar do Paraná, que estava de folga e no momento estava na referida distribuidora, relatou que foi surpreendido por 04 elementos que chegaram num veículo GM/Corsa Classic e anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

O policial reagiu e efetuou disparos de pistola contra os assaltantes, que se evadiram do local sem levar nada.

A equipe da Policia Militar de Mafra, realizou rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo prestado atendimento a vítima.