Posto Beira Rio foi alvo de assalto em Rio Negro

Na madrugada da última quinta-feira (14/11), por volta das 04 horas a equipe da Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Dr. Vicente Machado no centro, para Dara atendimento a um assalto ao Posto Beira Rio.

No local em contato com o funcionário o mesmo relatou aos policiais que um veículo GM/Montana, aproximou-se do posto de combustível e desceram dois elementos e vieram em sua direção e deram voz de assalto.

Um dos assaltantes aparentemente segurava um volume por debaixo da blusa, porém o mesmo não visualizou nenhuma arma. Eles roubaram a quantia aproximada de R$ 200,00 e fugiram sentido a rumo ignorado.

A equipe policial após conversar com a vitima e colher alguns dados efetuou rondas pelos bairros da cidade, mas não localizaram nenhum suspeito. Segundo o proprietário do posto Beira Rio as câmeras de vídeo não filmaram o assalto.