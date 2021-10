Posto de combustíveis é assaltado em Mafra

Ocorrências do período de 15 a 18 de outubro de 2021.

AMEAÇA

Na sexta-feira, 15, por volta das 18h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Hercilio Taborda Ribas, Bairro Restinga, onde um homem de 31 anos de idade relatou que foi ameaçado pelo seu primo, um homem de 39 anos de idade. Foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por ameaça em desfavor do referido homem.

ROUBO/ASSALTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na sexta-feira, 15, por volta das 20h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, Bairro Jardim do Moinho, onde a funcionária de um Posto de Combustíveis relatou que um homem usando blusa com capuz e máscara chegou no local e de posse de um revólver anunciou se tratar de um assalto, sendo-lhe entregue certa quantia em dinheiro do caixa. Após o roubo o referido homem saiu correndo em direção a Rodovia BR 116. Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrências.

CONDUZIR VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL

No sábado, 16, por volta das 18h10, a Polícia Militar de Mafra realizava uma Operação Comando de Trânsito (Blitz) na Rua Felipe Schmidt, Centro, quando abordou um veículo VW/Fox, conduzido por um homem de 47 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, sendo confirmado através do teste de bafômetro que resultou em 0,90 Mg/L. O condutor foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No sábado, 16, por volta das 21h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro Nivaldo Kondlatch, Bairro Faxinal, onde populares relataram que um homem cortou o pescoço da esposa com uma faca e após saiu com a vítima num veículo GM/Vectra. Os policiais militares deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento de Mafra (UPA) onde localizaram um homem de 49 anos e uma mulher de 18 anos de idade, os quais relataram que a mesma caiu no banheiro e se cortou com um pedaço de espelho, porém as testemunhas relataram os fatos com detalhes, dando conta que após uma discussão durante um churrasco o referido homem golpeou a companheira com uma faca, causando o corte, sendo este preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

No domingo, 17, por volta das 15h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Ria Tenente Ari Rauen, Alto de Mafra, quando abordou um homem de 34 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “bucha” de cocaína, sendo lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em seu desfavor e apreendida a droga.

