Preso no bairro Moreiras ao ameaçar ex-mulher de morte

A Polícia Militar de Quitandinha foi acionada para atender uma ocorrência de violência contra a mulher do tipo ameaça no bairro Moreiras na Rua Germano Czek.

No local em contato com a vítima e a mesma relatou aos policiais ter sofrido ameaça de morte e violência física, socos e esganadura do seu ex-companheiro. Segundo ela o mesmo não aceitava o término do relacionamento, porém no primeiro momento não quis representar contra ele.

A equipe policial a orientou e prestou apoio a ela até o ponto de ônibus em frente ao Pelotão da Polícia Militar de Quitandinha. A equipe policial minutos antes de deixá-la, escutou pedidos de socorro e viu o ex-companheiro correndo. Uma viatura se deslocou até ao local do acontecido e em conversa com a mulher a mesma relatou que seu ex-companheiro havia novamente a agredida e subtraiu seu celular LG K41S e saiu correndo sentido ao centro.

A viatura policial realizou patrulhamento para localizar o agressor e próximo a panificadora da Vanessa, obteve êxito e localizou o suspeito (ex-companheiro) e deu voz de abordagem.

Em revista foi localizado no bolso da blusa o celular subtraído e diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e deslocado até a sede policial, para a lavratura da documentação e posteriormente a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.

