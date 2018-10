Presos em flagrante após furtarem estabelecimento comercial no bairro do Passo

Compartilhar no Facebook

No início da noite desta sexta-feira (26/10), por volta das 18h50min a Polícia Militar de Mafra foi acionada para comparecer a Rua Tacio Guerreiro, no bairro do Passo, para atender uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial.

No local os proprietários relataram aos policiais, que um casal chegou na loja oferecendo um notebook para venda e num momento de distração dos atendentes furtaram um carregador de celulares saindo da loja em seguida.

Durante as rondas os policiais abordaram um homem de 21 e uma mulher de 30 anos de idade e durante a revista, numa mochila encontraram o produto do furto, bem como outros produtos, onde constataram também foram furtados em outro estabelecimento comercial.

Os elementos foram presos em flagrante e encaminhados para à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.