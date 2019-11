PRF de Mafra recupera veículo roubado que circulava clonado

Compartilhar no Facebook

A Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta terça-feira (19/11), durante fiscalização normal, acabaram abordando o motorista de um veículo VW/Gol na BR-116 em Mafra.

Os policiais constataram que o referido veículo, tinha registro de furto e roubo a cerda de três anos (2016) e circulava clonado.

O motorista relatou que não era habilitado para dirigir e apresentou o registro (CRLV) de cinco anos atrás. Os policiais suspeitos fizeram uma vistoria completa e constataram várias irregularidades no veículo, indícios de adulteração.

O veículo VW/Gol, tinha registro de roubo em novembro de 2016, na cidade de Balneário Piçarras em Santa Catarina. Desde aquela época estava circulando clonado, com placas de outro veículo, com as mesmas características, registrado em outra cidade catarinense de Garuva.

Diante dos fatos o motorista de 56 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Mafra, para serem tomadas as providencias cabíveis e vai responder por receptação e falsificação do veículo.