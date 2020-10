PRF e PM recuperam em Mafra veículo furtado em Barra Velha

Compartilhar no Facebook

Numa operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a guarnição da Polícia Militar de Mafra, na noite desta sexta-feira (09/10) por volta das 21 horas, recuperaram um veículo GM/Corsa, furtado na cidade de Barra Velho do litoral catarinense.

Diante das informações que o referido veículo transitava entre Canoinhas e Mafra os policiais montaram um operação e conseguiram abordar o automóvel, no trevo do entroncamento da BR116 com a BR280.

No veículo estava um homem de 26 anos de idade, o qual estava acompanhado da esposa e uma criança, filho do casal. Após averiguação se confirmou a existência de registro de roubo para o veículo. O motorista relatou ter comprado o carro a cerca de um ano e ainda não havia transferido por falta de dinheiro e que desconhecia se tratar de um veículo roubado.

O veículo e o casal foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil de Mafra para serem tomadas as providencias cabíveis.