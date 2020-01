Principio de incêndio em estufa de fumo na localidade de Santos Dumont

A causa do início do incêndio foi problemas elétricos.

A terceira ocorrência de incêndio em estufa de fumo foi atendida no inicio deste mês, pela equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, no interior do município.

No inicio da manh√£ do √ļltimo dia 06 de janeiro (segunda-feira), por volta das 06h35min a guarni√ß√£o de combate a inc√™ndio se deslocaram at√© a localidade de Santos Dumont, para dar atendimento a um principio de inc√™ndio numa estufa de fumo.

Antes da chegada dos bombeiros, a operadora da central de atendimento dos bombeiros, passou orienta√ß√£o √° solicitante que a executou, tais como desligamento da energia el√©trica e fechamento de todas as entradas de ar que havia e controlou o principio de inc√™ndio. Com a chegada dos bombeiros e as orienta√ß√Ķes repassadas, encontrou o principio de inc√™ndio j√° controlado pelos propriet√°rios.

A referida estufa media 50 metros quadrados, dentro uma edificação total de 350 metros quadrados, sendo que os danos foram mínimos. A causa do início do incêndio foi problemas elétricos.