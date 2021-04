Quase uma tonelada de maconha é apreendida em Mafra nesta quinta-feira

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quinta-feira (01), policiais rodoviários federais apreenderam no km 01 da BR-116, em Mafra, quase uma tonelada de maconha escondidas em caixas de madeira no interior de caminhão baú. Motorista de 30 anos foi preso em flagrante.

Em fiscalização durante a “Operação Semana Santa 2021” os policiais abordaram um caminhão FORD/CARGO placas de Videira e durante a abordagem o condutor declarou estar vindo de Videira e quando questionado sobre sua rota de destino o homem demonstrou muito nervosismo e contradição.

Foi realizada vistoria minuciosa no interior do baú do caminhão e foi encontrado quase uma tonelada de maconha escondidas em meio a caixas de madeiras.

Motorista de 30 anos foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Mafra e irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Pesagem 925,42 kg.

Foi a maior apreensão de drogas em rodovias federais de Santa Catarina do ano e que representa um prejuízo de quase um milhão de reais para o crime organizado.

