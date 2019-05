Reagiu abordagem no bairro Campo do Gado e tinha mandado de prisão

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Rio Negro realizava patrulhamento pela  Rua Moises Lupion no bairro do Campo do Gado, por volta das 21h50min,  quando abordaram um elemento em atitude suspeita.

Ele n√£o acatou a ordem e empreendeu fuga a p√© e foi contido pela equipe policial logo na seq√ľ√™ncia. O suspeito reagiu com socos e chutes, sendo necess√°rio o uso da for√ßa f√≠sica e algemas para cont√™-lo.

Ele foi identificado e ap√≥s consulta ao sistema de informa√ß√Ķes, foi constatado que o mesmo possu√≠a dois mandados de pris√£o em aberto.

Diante dos fatos o mesmo foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.